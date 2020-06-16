الجمهور يسخر من حسن أبو الروس بعد تمنيه بالشفاء لمصطفى درويش

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
مي مرسي
وجه الفنان حسن أبو الروس رسالة للفنان مصطفى درويش بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد متمنيا له الشفاء.

وكتب "أبو الروس" منشور قائلا به "مين قال ان شبح العالم جاله كورونا هو اللي جالها علشان يقدي عليها ألف سلامة عليك يا شبح يلا بقى وحشتني عايزين نشبحن".

وسخر الجمهور من منشوره من خلال تعديلهم حديثه حيث قال كلمة "يقضي" بشكل خاطئ وعدلها له الجمهور وكانت أبرز التعليقات "يقضي...ألف سلامة عليه وإن شاء الله يقوم بالسلامة".

يذكر أن الفنان مصطفى درويش أصيب بفيروس كورونا المستجد واعتاد على طمأنة جمهوره عليه من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت آخر منشوراته قد أقلق جمهوره عليه قائلا "الحالة من سئ لأسوأ".

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