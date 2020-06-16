صندوق كورونا.. إسبانيا تطلق حزمة جديدة من الإجراءات لتخفيف آثار الجائحة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن أطلاق حزمة جديدة من الإجراءات لتحفيف الآثار الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث وافقت على أنشاء صندوق كورونا بتكلفة تصل إلى 16 مليار يورو سترسل مباشرة إلى الأقاليم المختلفة في البلاد.

وقالت ماريا خيسوس مونتيرو، وزيرة المالية والمتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، خلال مؤتمر صحفي، إن الأقاليم داخل البلاد الأكثر تضررًا من جائحة كوروناـ سوف تحصل على المبالغ الأكبر من الصندوق

وأوضحت خيسوس، أن الحكومة المركزية لن تطلب برد هذه المبالغ، لكنها تشترط تخصيصها في الغالب لقطاعي الصحة، 9 مليارات يورو، والتعليم 2 مليار يورو بينما ستذهب باقي الأموال إلى الأقاليم التي تقدم خدمات كثيرة بشكل مباشر للإسبان بعد تراجع العائدات بسبب الحجر الصحي لتجنب انتشار الفيروس.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 8،156 مليون إصابة، بينهم أكثر من 440 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4،260 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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