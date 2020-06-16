صحيفة خليجية تشيد بالمساعدات الإماراتية للعالم لمكافحة كورونا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفجر السعودي

أكدت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الثلاثاء، بأنه "لا يمر يوم دون أن تسجل دولة الإمارات العربية المتحدة لفتة إنسانية تجاه مواطنيها والمقيمين على أرضها أو من يستغيث بها من خارج حدودها طالباً عوناً أو مساعدة، وكلهم أمام الاستجابة سواء، لا فرق بين هذا وذاك وأولئك، ضمن نهج تتبناه الدولة مذ أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويسير عليه الشيوخ الكرام قولاً وفعلاً".

وأضافت الصحيفة، أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا يُقصّر في التلبية عندما يصل إليه نداء استغاثة من أي كان، وقد برهن في أكثر من موقف أنه رجل من معدن أصيل وقائد تاجه الشهامة العالية والمكارم الأصيلة، يعتبر كل من في الإمارات أبناءه وأهله، ومن في خارجها إخوته في الإنسانية.

وتابعت "من هذا المنطلق جاء توجيهه الكريم بإجلاء أبوين سوريين من البوسنة، علقا بعد إغلاق مطارات العالم، تاركين خلفهما في الإمارات ابنتين بحالة صحية صعبة مع جدة تبلغ من العمر 75 عاماً.

وواصلت قائلة "وكانت عبارات الشكر التي خصت بها هذه العائلة محمد بن زايد نابعة من قلوب انفرجت لها السبل بعدما ضاقت بها في ظل جائحة كورونا، وكانت كلمات الأم صادقة صدق من أحست بفرحة لمّ الشمل مع ابنتين من أصحاب الهمم بعد فراق قسري، كما أثنت تلك الأم على الإمارات، وطن الإنسانية الذي لا يفرق بين مواطن ومقيم، وهي حقيقة واقعة وحية، ويعيشها جميع من في الإمارات، وكل يسعى بقدر جهده إلى رد الجميل وحفظ المعروف والوفاء بالأمانة.

وذكرت "لكل الدول والشعوب والأمم، عبر كل الحقب، رجال يصنعون الحياة والتاريخ ويصبحون بفعلهم الطيب رموزاً عابرة للحدود، وكذلك كان الشيخ محمد بن زايد، الذي لم يفتأ منذ بدأت جائحة كورونا يطمئن المواطنين والمقيمين ويسهر على شؤونهم حتى تمر هذه المحنة، كما شملت رعايته أشقاء في العروبة والإنسانية، وبتوجيهاته أقيمت الجسور الجوية لتوصيل المساعدات إلى مستحقيها في عشرات الدول، فضلاً عن سياسات التنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لاحتواء تداعيات الوباء واستعادة الحياة بأجمل ما كانت.

واختتمت "ما زال خير الإمارات موصولاً إلى كل من يحتاج إليه، وما زالت مكارم الشيخ محمد بن زايد تتوالى وترسّخ سياسة قل نظيرها في عالم تطغى عليه الأنانية والانغلاق، ولا شك أن كل الذين شملهم عطاء الإمارات أينما كانوا، سيذكرون لهذه الدولة وقيادتها الرشيدة عظيم الفضل وسمو المآثر،وبتضحيات الأوائل الذين وضعوا قيم الخير والتسامح أسساً لهذا الوطن الذي تسوده الأخوة والوئام ويقوده التواضع ونبل الشمائل".

أخبار تهمك

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعتين

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟