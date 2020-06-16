9.2 مليار درهم مكاسب البورصات الأمارتية بقيادة البنوك

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:53 م
بورصة دبي
بورصة دبي
حققت البورصات الإماراتية مكاسب خلال تعاملات نشطة خلال جلسة اليوم "الثلاثاء" وسط عودة عمليات الشراء المؤسسي على شريحة منتقاة من الأسهم القيادية، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في ختام التداولات نحو 9.2 مليار درهم.

و مع عودة الأسواق لاستئناف مسارها الصاعد فقد بات بإمكان المؤشرات تجاوز حواجز فنية جديدة أعلى من تلك التي سجلتها الأسبوع الماضي.

و كان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية قد ارتفع إلى مستوى 4328 نقطة بزيادة نسبتها 1.43 % في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.89% مغلقا عند مستوى 2070 نقطة.

وتزامن عودة النشاط الذي شهدته الأسواق مع ارتفاع شهية التداول حيث ارتفعت قيمة الصفقات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى نحو 454 مليون درهم .. فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 449 مليون سهم نفذت من خلال 7081 صفقة.

وقادت أسهم البنوك النشاط في سوق أبوظبي بعدما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى 11.42 درهم، ولحق به سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 5.08 درهم ومصرف أبوظبي الإسلامي إلى 3.72 درهم كما ارتفع سهم الدار إلى 1.73 درهم.

أما في سوق دبي المالي فقد شملت قائمة الأسهم الرابحة سهم بنك الإمارات دبي الوطني المغلق عند مستوى 8.81 درهم ، كما ارتفع إعمار إلى 2.78 درهم وأرابتك إلى 64 فلسا، وشهد سهم أمانات نشطا قويا مرتفعا إلى 86 فلسا في حين أغلق سهم أرامكس عند 3.86 درهم .

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