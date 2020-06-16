أحمد فلوكس يشارك جمهوره بفيديو من داخل الچيم

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:57 م
أحمد فلوكس
أحمد فلوكس
فايقة محمد عادل
شارك الفنان أحمد فلوكس متابعيه بڤيديو جديد له من داخل الچيم ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهر فلوكس بالڤيديو يمارس تمارين شافة ، وعلق قائلا أكتر لعبة بحبها.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس، فيلم "الممر"، وتدور أحداثة في إطار وطني، وشارك في بطولته كوكبة من نجوم الفن منهم الفنان أحمد عز وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأسماء أبو اليزيد.

وأعلن الفنان أحمد فلوكس عن تعاقده مع المخرج حسام الجوهري في بطولة مسلسل جديد يحمل اسم "زكريا"

نشر أحمد فلوكس صورة له، وعلق على الصورة قائلا :"بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا علي الله، تم التعاقد مع المخرج حسام الجوهري علي إخراج مسلسل" زكريا" بطولة النجم أحمد فلوكس و إنتاج شركة هالك ستوديوز، علي أن يبدأ التصوير في موعد أقصاه شهر ونصف بعد انتهاء المخرج من تصوير مسلسل" الكهف"، و تم رصد ميزانية مبدئية للمسلسل وهي 45 مليون جنيه مع مشاركة أحمد سمير سليمان شركة تريلر و مجموعة مستثمرين سعودين، دعواتكم".

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