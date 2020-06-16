تكنولوجيا جديدة.. اتصالات مصر تطلق مساعد افتراضي لخدمة العملاء

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:29 م
اتصالات مصر
اتصالات مصر
أحمد الشيخ



قامت شركة اتصالات بالتعاون مع شركة IBM، بإطلاق أول مساعد افتراضي لعملاء اتصالات والمعتمد على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لمدهم بتجربة غير مسبوقة. ويتم تطبيق المساعد الافتراضي والمبني على تكنولوجيا IBM Watson Assistant على منصات سحابية لتطوير الخدمات ونظم التفاعل الفوري لعملاء شركة اتصالات مصر.

 

يشهد السوق المصري ثورة تكنولوجية غير مسبوقة نتج عنها التحول في سلوك المستهلك والذي أصبح أكثر وعيًا بأهمية الخدمات التقنية، ولذلك حرصت اتصالات مصر-الشركة الرائدة في الخدمات الرقمية بالسوق المصري-على أن تكون من أولى الشركات التي أتاحت تطبيق الدردشة الآلية ضمن الخدمات الموجهة لعملائها اعتماداً على تكنولوجيا IBM Watson.

 

ومن خلال التعاون مع شركة IBM، سيتيح تطبيق المساعد الافتراضي الجديد لعملاء اتصالات مصر تنفيذ مجموعة متنوعة من الخدمات بسهولة مثل تجديد الباقة، وتحويل وتوزيع باقات الاشتراك الشهري على العائلة، ومراجعة الرصيد، ودفع الفواتير، والعديد من الخدمات الأخرى.

 

إضافة لذلك، فإن التطبيق الجديد يمكنه استيعاب وتحليل كم هائل من البيانات، والتعلم من التجارب السابقة، والرد لحظياً على استفسارات وطلبات العملاء باللغتين الإنجليزية والعربية. كما سيتمكن عملاء اتصالات من التواصل مع برنامج الدردشة الآلي لإنجاز مهامهم عبر منصات عديدة وفى أي وقت خلال اليوم، مما يسهم في تركيز جهود العاملين بقطاع خدمة العملاء لحل المشكلات الأصعب والأكثر تعقيداً.

 

من جانبه قال عمرو فتحي، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بشركة اتصالات مصر: "بينما تتطلع شركات المحمول إلى تحسين خدماتها وإتاحة نظم سلسة ومريحة لعملائها، فإن الرهان على إدخال التكنولوجيات الحديثة هو ما يسهم في تطوير الخدمات بصورة غير مسبوقة. لذلك فإن تعاوننا مع شركة IBM أتاح لنا نظم تشغيلية جديدة وآليات فعالة للتواصل مع عملائنا اعتماداً على برنامج الدردشة الآلي القائم على الذكاء الاصطناعي".

 

وأضاف فتحي:" قمنا بإثراء التطبيق الجديد لتوفير معلومات يومية لعملائنا عن فيروس كورونا والتعداد اليومي للمصابين والمتعافين، وطرق الوقاية وتجنب انتقال العدوى في هذه الظروف الصعبة وذلك حرصاً من الشركة على تقديم تجربة مميزة لعملائنا".

 

وقال المهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM مصر: "يبرز تعاوننا مع شركة اتصالات مصر أهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تطوير مستوى خدمات العملاء لتصبح أكثر كفاءة ودقة".  وأضاف "من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ستعيد اتصالات مصر تشكيل علاقتها مع عملائها لتلبي متطلبات كل فرد بكفاءة عالية."

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

شركة ibm تكنولوجيا جديدة السوق المصري اتصالات مصر

أخبار تهمك

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 7 ساعات

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ ساعتين و 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

نائب وزير الاتصالات يشهد برتوكول تعاون ريادة الأعمال وتطوير المهارات الرقمية للشباب

تزامنًا مع مشاركتها بـ Cairo ICT.. "فودافون" تحتفل بمرور 20 عام على تواجدها في مصر

"إريكسون" تطلق محرك للعمليات متواكب مع تقنيات الجيل الخامس وانترنت الأشياء

وزير الاتصالات يشهد توقيع مذكرتي تفاهم بين "المصرية للاتصالات" وشركة اريكسون العالمية

الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير المؤسسات الحكومية عنوان حلقة "مساء dmc" اليوم

"المصرية للاتصالات" توقع عدة اتفاقيات لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضى

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟