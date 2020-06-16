بسبب التراخي.. جاتوزو يطرد لاعب نابولي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
يبدو أن المشاهد الحماسية للاسطورة جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، لم تتوقف بعدما قام بطرد لاعب فريقه من التدريبات، خلال الاستعداد لمباراة نهائي كأس إيطاليا .


وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن جاتوزو خلال إشرافه على تدريبات نابولي، طلب من المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب الفريق، مغادرة التدريبات، وذلك بسبب عدم جدية اللاعب خلال المران. 


وأضافت الصحيفة، أن مدرب نابولي ربما لم يجد الروح المتوقعة من لوزانو خلال التدريبات، ولذلك طرده لعدم جديته في التمرين، مثلما فعل مع البرازيلي آلان، نجم وسط نابولي، قبل مباراة كالياري هذا الموسم.

والجدير بالذكر أن  فريق نابولي قد صعد لنهائي كأس إيطاليا عقب فوزه على إنتر ميلان، بينما تأهل يوفنتوس على حساب ميلان.

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