بسبب التراخي.. جاتوزو يطرد لاعب نابولي

يبدو أن المشاهد الحماسية للاسطورة جينارو جاتوزو، المدير الفني لنابولي، لم تتوقف بعدما قام بطرد لاعب فريقه من التدريبات، خلال الاستعداد لمباراة نهائي كأس إيطاليا .









وقالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن جاتوزو خلال إشرافه على تدريبات نابولي، طلب من المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب الفريق، مغادرة التدريبات، وذلك بسبب عدم جدية اللاعب خلال المران.









وأضافت الصحيفة، أن مدرب نابولي ربما لم يجد الروح المتوقعة من لوزانو خلال التدريبات، ولذلك طرده لعدم جديته في التمرين، مثلما فعل مع البرازيلي آلان، نجم وسط نابولي، قبل مباراة كالياري هذا الموسم.



