باير ليفركوزن يحسم مصير هافيرتز





صرح فيرناندو كارو المدير التنفيذي لباير ليفركوزن الألماني أن مستقبل نجم الفريق كاي هافيرتز مبهم وغير واضح حتى الآن.





وأكدت التقارير الصحفية أن هافيرتز يحظى باهتمام من بايرن ميونخ وكبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى أندية أخرى في أوروبا.





وقال فيرناندو كارو في تصريحات لوسائل الإعلام:"أرى أن العديد من الأندية مهتمة به، كان هافيرتز معنا لمدة عشر سنوات وأرى رغبة اللاعب في اتخاذ الخطوة التالية في وقت ما في المستقبل القريب".





وأضاف:"عليك أن تحاول إيجاد حل يوافق بين هدف اللاعب وهدفنا، لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما الذي سيحدث في الوقت الراهن".





واختتم فيرناندو كارو تصريحاته قائلاً:"أتمنى أن يتم السماح لبعض الجماهير بحضور نهائي كأس ألمانيا الذي يجمعنا مع بايرن ميونيخ، آمل أن يتم السماح بتواجد 5000 متفرج لكل ناد".



