باير ليفركوزن يحسم مصير هافيرتز

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

صرح فيرناندو كارو المدير التنفيذي لباير ليفركوزن الألماني أن مستقبل نجم الفريق كاي هافيرتز مبهم وغير واضح حتى الآن.

وأكدت التقارير الصحفية أن هافيرتز يحظى باهتمام من بايرن ميونخ وكبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى أندية أخرى في أوروبا.

وقال فيرناندو كارو في تصريحات لوسائل الإعلام:"أرى أن العديد من الأندية مهتمة به، كان هافيرتز معنا لمدة عشر سنوات وأرى رغبة اللاعب في اتخاذ الخطوة التالية في وقت ما في المستقبل القريب".

وأضاف:"عليك أن تحاول إيجاد حل يوافق بين هدف اللاعب وهدفنا، لا أحد يستطيع أن يقول على وجه اليقين ما الذي سيحدث في الوقت الراهن".

واختتم فيرناندو كارو تصريحاته قائلاً:"أتمنى أن يتم السماح لبعض الجماهير بحضور نهائي كأس ألمانيا الذي يجمعنا مع بايرن ميونيخ، آمل أن يتم السماح بتواجد 5000 متفرج لكل ناد".

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ 40 دقيقة

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 7 ساعات

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ حوالي 3 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟