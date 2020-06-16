أبرز قرارات اجتماع اللجنة الخماسية مع أندية الصعيد

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إجتمع اللجنة الخماسية التي تدير إتحاد الكرة مع عدد من أندية مجموعة الصعيد، بالقسم الثاني، وهم الإعلاميين و بني سويف و سوهاج و البنك الأهلي و الفيوم وشبان قنا .



وشهد الإجتماع موافقة أعضاء اللجنة الخماسية، برئاسة عمرو الجنايني، على تخفيض عدد الفرق الهابطة من القسم الثاني للثالث إلى فريقين فقط من كل مجموعة بدلا من 5 فرق ليصبح عدد الفرق الهابطة من الثلاث مجموعات 6 أندية.





وافقت أندية القسم الثانى للدورى بالإجماع على مقترح اتحاد الكرة باختيار نائب رئيس الجبلاية بالانتخاب، وذلك خلال اجتماع اتحاد الكرة اليوم مع أندية القسم الثانى بالمجموعة الأولى بجانب 6 أندية من الدورى الممتاز وهى الأهلى وإنبى وطلائع الجيش ومصر المقاصة والاتحاد ودجلة.



وتم خلال الجلسة عرض اللائحة الخاصة باتحاد الكرة ومناقشة أهم بنودها وعلي رأسها الـ8 سنوات وبند الانتخابات و مقعد المرأة و رابطة الأندية.





