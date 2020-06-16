عاجل.. أول ظهور لعمر كمال بعد قرار ضبطه وإحضارة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:54 م
عمر كمال
عمر كمال
فايقة محمد عادل
أعلن النجم عمر كمال عن عمل فني جديد يجمعه بالفنان محمد جمعة ، من خلال نشر صورة تجمعهما عير صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيه ، وعلق عمر قائلا : قريبا.

وعلي صعيد آخر ترددت أنباء التحقيق مع عمر كمال لإجراءه حفل وعدم الترامه الإحترازية وأوضح :" أنه لم يتلقى أي إخطار أو استدعاء من نيابة الاسماعيلية بخصوص هذه الواقعة حتى الآن وبرغم من ذلك سيذهب غدًا مع المحامي الخاص به لمعرفة سبب الأزمة.

وكما أوضح عمر كمال قائلاً:" أن حضوره حفل الخطوبة كان بصفته واحد من المعازيم وليس كمطربًا ولا يعرف من المطربين الذين أحيوا الحفل.

يشار أن آخر أعمال عمر أغنية "شيكولاته سايحة جوه كيك"، وقد تخطت حاجزالـ7 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعد أسبوع من طرحها.

واحتفل عمر كمال بتصدر المهرجان تريند من خلال نشر صورة من قوائم التريند على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق عمر كمال، على الصورة قائلا: "ترند رقم 1 على مستوى مصر وترند في كل الدول العربية".

الأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

يذكر أن عمر كمال وحسن شاكوش حققا نجاحًا كبيرًا بعد تقديمهم، كلًا من أغنيتي “بنت الجيران”، و”عود البطل”، و”شمس المجرة”.

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