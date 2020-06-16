محمد مصيلحي يرحب بعودة الدوري ولكن يتحفظ على الموعد

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن كواليس الإجتماع الذي دار بين 6 أندية واتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.

وانتهي منذ قليل إجتماع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ،مع عدد من الأندية بخصوص مناقشة موقف بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد إجتمع مع 6 أندية وهي النادي الأهلى والذي مثله فى الإجتماع رئيسه محمود الخطيب والاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ومصر المقاصة ممثل فى بكري سليم وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش .

وقال مصيلحي فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الإجتماع ،قائلًا " لا نمانع عودة الدوري يوم 25 يوليو طالما قرار دولة ولكننا لدينا تحفظ على الموعد .

ويذكر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن خلال مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم 25 يوليو القادم.