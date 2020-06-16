محمد مصيلحي يرحب بعودة الدوري ولكن يتحفظ على الموعد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
محمد جمال

 

كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري عن كواليس الإجتماع الذي دار بين 6 أندية واتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني.

 

وانتهي منذ قليل إجتماع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ،مع عدد من الأندية بخصوص مناقشة موقف بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

 

وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد إجتمع مع 6 أندية وهي النادي الأهلى والذي مثله فى الإجتماع رئيسه محمود الخطيب والاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ومصر المقاصة ممثل فى بكري سليم وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش .

 

وقال مصيلحي فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الإجتماع ،قائلًا " لا نمانع عودة الدوري يوم 25 يوليو طالما قرار دولة ولكننا لدينا تحفظ على الموعد .

 

ويذكر ان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى أعلن خلال مؤتمر صحفي رفقة اسامة هيكل وزير الإعلام عن استئناف التدريبات للاندية يوم ٢٠ يونيو على أن يكون هناك إتاحة لاستئناف منافسات اتحاد الكرة يوم 25 يوليو القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد مصيلجي بوابة الفجر الفجر الدوري المصري الاتحاد السكندي

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ ساعتين و 30 دقيقة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعتين و 24 دقيقة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعتين

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ 39 دقيقة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

عمرو الجنايني عن اجتماعه بممثلي الأندية: "الحوار مثمر"

تعرف على آخر تطورات عودة الدوري المصري

الجبلاية يرد على "كاف" بشأن الدوري العام في هذا الموعد

شوبير يكشف مصير اللجنة الخماسية

اتحاد الكرة يبدأ اجتماعاته مع الجمعية العمومية

أبرزهم الأهلي.. 6 أندية تجتمع اليوم باتحاد الكرة لبحث تطورات عودة الدوري ومناقشة اللائحة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟