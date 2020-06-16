ارتفاع أسعار النفط يصعد بمؤشرات البورصات الخليجية بجلسة منتصف الأسبوع

ارتفعت البورصات الخليجية بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، مقتفية أثر ارتفاع الأسهم العالمية ومع صعود أسعار النفط الخام بدعم تخفيضات قياسية للإمدادات وتحسن الطلب على الوقود.





وزاد برنت 77 سنتا، أي ما يوازي 1.94 بالمئة، إلى 40.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 0918 بتوقيت جرينتش، ليواصل مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي.





وتوقعت وكالة الطاقة الدولية بلوغ الطلب على النفط 91.7 مليون برميل يوميا في 2020، بزيادة 500 ألف برميل يوميا عن تقديراتها في تقرير مايو أيار، عازية ذلك إلى استهلاك فاق التوقعات خلال فترة العزل العام.





وزاد المؤشر القياسي السعودي 0.6 بالمئة مع تقدم سهم أرامكو السعودية 0.9 بالمئة وارتفاع سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية اثنين بالمئة.





وارتفع مؤشر دبي 0.9 بالمئة بدعم صعود سهم إعمار العقارية 1.5 بالمئة وقفزة سهم أرامكس ثلاثة بالمئة.





ويوم الاثنين، أعلنت أرامكس إطلاق أرامكس سمارت لحلول التوصيل والمدفوعات والاسترداد لتجار التجزئة عبر الإنترنت لتعزيز التجارة الإلكترونية في المنطقة.





وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 1.4 بالمئة، مدعوما بزيادة 1.4 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد.





باع أبوظبي الأول ما قيمته 1.4 مليار يوان صيني (197.80 مليون دولار) من سندات فورموزا لأجل خمس سنوات عند 3.5 بالمئة، حسبما أظهرته وثيقة يوم الاثنين.





وزاد المؤشر القطري 0.3 بالمئة، مدعوما بزيادة سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، 0.9 بالمئة.