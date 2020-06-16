بفستان أحمر.. جيهان خليل تشعل إنسجرام

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:49 م
جيهان خليل
جيهان خليل
مصطفى فكيه
شاركت الفنانة جيهان خليل، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "خليل" بالصورة بجاذبية شديدة حيث ارتدت فستان أحمر اللون، واستخدمت القليل من الماكياج بالاضافه الى اقتنائها حقيبة يد.

في سياق منفصل، شاركت جيهان خليل مسلسل "علامة استفهام"، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، ومن بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل، مسلسل "طاقة حب" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة، وعرض المسلسل على إحدى المنصات الإلكترونية، وتدور أحداثة في إطار رومانسي، وشارك في بطولته الفنان أحمد صفوت وسامح الصريطي.
بفستان أحمر.. جيهان خليل تشعل إنسجرام
بفستان أحمر.. جيهان خليل تشعل إنسجرام
بفستان أحمر.. جيهان خليل تشعل إنسجرام
بفستان أحمر.. جيهان خليل تشعل إنسجرام

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جيهان خليل الفنانة جيهان خليل الفن اليوم الفن

أخبار تهمك

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعتين

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ 42 دقيقة

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

شاهد.. الأفيش الثاني لمسلسل "علامة استفهام"

مسلسلات رمضان 2019.. الحلقة السابعة مسلسل علامة استفهام 12 / 5 / 2019

ميريهان حسين تأكل فول وتصدم حبيبها برد فعلها في "علامة استفهام" (فيديو)

بفستان شفاف.. جيهان خليل تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

غدًا.. عرض أولى حلقات مسلسل "الأخ الكبير" على "cbc"

جيهان خليل تروج لمسلسها الجديد "طاقة حب"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟