عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

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الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:15 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
محمد جمال
انتهي منذ قليل اجتماع اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، مع عدد من الأندية بخصوص مناقشة موقفهم من عودة بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

وكان اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني قد اجتمع مع 6 أندية وهي النادي الأهلى والذي مثله فى الإجتماع رئيسه محمود الخطيب والاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي ومصر المقاصة ممثل فى بكري سليم وإنبي ووادى دجلة وطلائع الجيش.

وقال بكري سليم المدير التنفيذي لمصر المقاصة فى تصريحات صحفية عقب الإجتماع ،أن الأندية تحفظت على عودة الدوري يوم 25  يوليو وأن هناك مقترح ببداية دوري جديد من أول أغسطس والإكتفاء بما قدم حتي الأن من بطولة الدوري .

وأكد بكري سليم أن الأندية إقترحت منح الأهلي لقب بطولة الدوري المصري هذا الموسم.

يذكر أن الجنايني أكد في تصريحات تليفزيونية أمس، الإثنين، عن اجتماع اتحاد الكرة مع كل الأندية خلال الأيام المقبلة لمعرفة طلباتهم وشرح طريقة تطبيق قرار استئناف الدوري.

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