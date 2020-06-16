أحمد العوضي يستعرض لياقته داخل الچيم

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شارك النجم أحمد العوضي محبيه بڤيديو جديد له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .



وظهر العوضي بالڤيديو وهو يمارس تمارين رياضية شاقة ، وتفاعل الكثير مع الڤيديو وتباينت التعليقات حيث قام الفنان محمد عبدالرحمن بتعليق قائلا : شد أكتر من ده أخرنا لسة فيتاني ، ليرد عليه العوضي قائلا "إن شالله هبقي أقوي منك يا توتا " .



والجدير بالذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وهو بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

