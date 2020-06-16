قبل إستئناف البريميرليج.. ليفربول "نمبر وان" في الدوري الإنجليزي قبل جائحة كورونا (أرقام)

تستأنف منافسات الدوري الإنجليزي مجددًا، غدًا الأربعاء الموافق 17 يونيو، بعد فترة توقف دامت 3 أشهر، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتعود بطولة الدوري الإنجليزي بإقامة مباراتين مؤجلتين من الجولة 28 تجمع بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، وأرسنال ومانشستر سيتي، على أن تستكمل مباريات الجولة 30 أيام 19، 20، 21، 22 من الشهر الحالي.





يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة جمعها من 27 انتصار، وتعادل، وهزيمة، ويتفوق بـ 25 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 57 نقطة.





ويستعرض " الفجر الرياضي " ما قدمه ليفربول في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي قبل استئناف الدوري الإنجليزي:-





خاض فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب 29 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حقق 27 انتصارًا كأكثر الأندية تحقيقًا للفوز في البطولة بالموسم الحالي، بينما خسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها.





سجل لاعبو فريق ليفربول 66 هدفًا في الموسم الحالي ويعد الريدز صاحب ثاني أقوي هجوم بالبطولة بعد مانشستر سيتي والذي سجل لاعبوه 68 هدفًا، بينما استقبلت شباك الليفر 21 هدفًا فقط، ليصبح صاحب الدفاع الأقوى بالبريميرليج.





يتصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر قائمة هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 16 هدفًا، ويتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي البريميرليج مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي، ويأتي الثنائي خلف جيمي فاردي مهاجم ليستر متصدر الترتيب بـ19 هدفًا، وأوباميانج لاعب أرسنال الثاني بـ17 هدفًا.





أما أكثر لاعبي ليفربول صناعة للأهداف بالدوري الإنجليزي هذا الموسم هو اللاعب ألكسندر أرنولد وصنع لزملائه 12 هدفًا، ويأتي في المرتبة الثانية في قائمة ملوك "الأسيست" بالبريميرليج خلف كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتي وصنع 16 هدفًا.





ويحتاج فريق ليفربول لـ 6 نقاط فقط ليتوج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي دون انتظار باقي النتائج، كما أنه يمكنه التتويج باللقب رسميًا، حال خسارة مانشستر سيتي أمام أرسنال، وفوز الريدز في مباراته القادمة على إيفرتون.





ولم يتوج فريق ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي منذ آخر تتويج له بالبطولة موسم 1989 – 1990.



