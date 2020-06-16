حكاية أغنية.. "الدنيا ريشة في هوا" السبب في شهرة سعد عبد الوهاب بمساعدة عمه موسيقار الأجيال

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حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان سعد عبد الوهاب، التي تحل علينا اليوم وهي "الدنيا ريشة في هوا".



بدأت الحكاية بعد ابتعاد سعد عبد الوهاب، عن التمثيل وانتقل من القاهرة إلى بيروت ثم دمشق، وقضى فترة وهو يحاول تكوين نفسه، لإنتاج المزيد من الأعمال السينمائية.



وأثناء هذه الرحلة يفتح له عمه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أبواب السينما مرة أخرى، ويمنحه فرصة جديدة لتحقيق النجاح الذي رغب فيه، ليقدم أشهر وأهم أدواره السينمائية في فيلم "علموني الحب" الذي أنتجه عمه، ولعبت بطولته الممثلة إيمان.



وقدم سعد عبد الوهاب، في هذا الفيلم مجموعة من الأغاني المميزة والتي لا تزال محبوبة ومسموعة حتى الآن، ومن أهمها "الدنيا ريشة في هوا"، "على فين وخداني عنيك"، "قلب القاسي".



حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا أكبر من باقي أفلامه، وحققت أغنية "الدنيا ريشة في هوا" له شهرة واسعة.



أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من كلمات مأمون الشناوي، وألحان محمد عبد الوهاب، إنتاج عام 1956.