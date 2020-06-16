حكاية أغنية.. "الدنيا ريشة في هوا" السبب في شهرة سعد عبد الوهاب بمساعدة عمه موسيقار الأجيال

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:37 م
الدنيا ريششة في هوا
الدنيا ريششة في هوا
ريهام كمال
حكاية أغنية اليوم بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفنان سعد عبد الوهاب، التي تحل علينا اليوم وهي "الدنيا ريشة في هوا".

بدأت الحكاية بعد ابتعاد سعد عبد الوهاب، عن التمثيل وانتقل من القاهرة إلى بيروت ثم دمشق، وقضى فترة وهو يحاول تكوين نفسه، لإنتاج المزيد من الأعمال السينمائية.

وأثناء هذه الرحلة يفتح له عمه موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، أبواب السينما مرة أخرى، ويمنحه فرصة جديدة لتحقيق النجاح الذي رغب فيه، ليقدم أشهر وأهم أدواره السينمائية في فيلم "علموني الحب" الذي أنتجه عمه، ولعبت بطولته الممثلة إيمان.

وقدم سعد عبد الوهاب، في هذا الفيلم مجموعة من الأغاني المميزة والتي لا تزال محبوبة ومسموعة حتى الآن، ومن أهمها "الدنيا ريشة في هوا"، "على فين وخداني عنيك"، "قلب القاسي".

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا أكبر من باقي أفلامه، وحققت أغنية "الدنيا ريشة في هوا" له شهرة واسعة.

أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من كلمات مأمون الشناوي، وألحان محمد عبد الوهاب، إنتاج عام 1956.

أخبار تهمك

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

منذ ساعتين و 29 دقيقة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة كبرى تهدد الزمالك بضياع صفقة الموسم

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

منذ 38 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعتين

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ أقل من ساعتين

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ حوالي 3 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:15 م

عاجل - مقترح بمنح الأهلي لقب الدوري المصري

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

04:55 م

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل| اكتشاف علاج لفيروس كورونا.. رخيص الثمن وموجود في مصر

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟