نوال الزغبي تشارك جمهورها بصورة من داخل حديقة منزلها

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:35 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
فايقة محمد عادل
شاركت المطربة نوال الزغبي محبيها وجمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت نوال بالصورة تشرب القهوة من داخل حديقة منزلها ، مرتدية شميز ليموني وچيب أبيض ، وتفاعل الكثير مع الصورة وتعددت التعليقات منها قمر ماشاء الله .

وعلقت نوال علي الصورة قائلة : مفيش أحلي من ريحة القهوة الصبح والعصر.

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة"، وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.

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