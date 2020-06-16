تعليق غير متوقع من نبيل الحلفاوي على تجسيد محمد رمضان لقصة حياة أحمد زكي

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طلب أحد متابعى الفنان نبيل الحلفاوى، الاجابة على سؤالًا له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث قال: "‏‎من أحق بدور أحمد زكي يا قبطان عمرو سعد ولا محمد رمضان".



وحرص "الحلفاوي" على الرد على السؤال قائلاَ:" ‏طبعا من حيث الشكل رمضان أقرب وإن كان سيلزمه تخفيف بنائه العضلي، ومن حيث الشخصية، أنا عرفت أحمد عن قرب وأغلبكم تابع لقاءات معه وربما على علم بأبرز معالم سيرته الشخصية، أظنه أقرب إلى جموح رمضان من رصانة عمرو سعد"



وتابع "الحلفاوي" كلامه قائلاَ: "اما عن موهبته التي في رأيي لم يظهر من تجاوزها حتى الآن فهي خارج السؤال".



وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرًا عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تجسّيده لقصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي في مسلسل بعنوان "الإمبراطور" لتقديمه في رمضان المقبل 2021.

