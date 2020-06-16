تيام مصطفى قمر ضيف "بيت ريا وسكينة "

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
يحل الفنان تيام مصطفي قمر ضيف برنامج "بيت ريا وسكينة " المذاع علي قناة النهار ، الذي تقدمه كل من بدرية طلبة وانتصار ، حيث شاركت انتصار جمهورها بمجموعة صور جديدة تجمعها بالفنان الصاعد تيام ، وعلقت علي الصور قائلة : بيت ريا وسكينة مع تيام مصطفى قمر.

بيت ريا وسكينة" برنامج اجتماعي نسائي كوميدي يهتم بمناقشة القضايا الجدلية التي تهتم السيدات، ويهدف تقديم محتوي نسائي كوميدي هادف بعيد عن البرامج النسائية الاعتيادية، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا.

وتعد آخر أعمال تيام مسلسل "خيانة عهد''وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.

شارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز، أحمد أسامة عبد الخالق.

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