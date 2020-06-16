"كورونا" ترفع نسبة نمو إحدى منصات التجارة الإلكترونية 80% خلال 3 شهور

قال هشام صفوت، رئيس شركة جوميا مصر، إن حجم التجارة الإلكترونية ارتفع بنسبة 80% خلال الشهور الثلاثة الماضية، بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا على مستوى الجمهورية.

وأضاف المدير العام لشركة جوميا مصر، خلال مؤتمر صحفي عقدته جوميا، اليوم، بمناسبة إطلاق حملة عيد ميلاد “جوميا” الثامن، أن نسبة الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية ارتفعت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن عددًا غير مسبوق من المستخدمين بدأ التعرف على كيفية الطلب وتتبع الشحنات والتعامل مع القنوات الرقمية في الشراء عبر الإنترنت خلال وقت الجائحة.

وكشف صفوت عن ارتفاع حجم الطلب على منصة الشركة للمدفوعات الإلكترونية (جوميا باي) خلال الربع الأول من 2020، بنسبة تجاوزت الـ120%.

وتابع صفوت، إن جائحة كورونا ساهمت فى ظهور شريحة جديدة من الطبقات المجتمعية لأول مرة على منصات التجارة الإلكترونية في مصر، تزامنا مع زيادة عدد الشركات العارضة وتغيير طرق الدفع.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت أكثر من مرحلة فى تغيير سلوك المستهلكين بداية من شراء الماسكات الطبيبة مع بداية انتشار الوباء ، ثم اتجاه عملاء التجارة الإلكترونية للتركيز على المنصة فى شراء الاحتياجات الخاصة والسلع الأساسية ومن ثم تغير أنماط الشراء .

ولفت رئيس جوميا إلي أن الشهور الثلاثة الماضية من العام الحالي شهدت معدلات نمو توازي عامين من النمو، موضحا أن منصات التجارة الإلكترونية شهدت زيادة واضحة في عدد العارضين بالتزامن مع إغلاق المحال التجارية وتحديد مواعيد العمل في المراكز التجارية.

وأكد أن خدمات وقنوات الدفع البديلة شهدت زيادة واضحة خلال تلك الأزمة ومنها منصة «جوميا باي» للمدفوعات الإلكترونية.

من جانبه قال كريم أحمد مدير التسويق في "جوميا"، أن الشركة اعتمدت على دراسة احتياجات العملاء خلال الفترة الماضية بالتزامن مع انتشار جائحة كورونا ووجود مخاوف كبيرة من الأوضاع الاقتصادية لدي بعض الشرائح الاقتصادية بهدف تقديم أفضل العروض

ولفت أحمد إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نموا في قطاعات الصحة والجمال والمستلزمات الرياضية والمواد الغذائية والمشروبات والألعاب الألكترونية ومستلزمات المنزل والأطفال وملابس المنزل من مبيعات منصة جوميا بالأخص بعد قرار مجلس الوزارء الزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنازل للضرورة .

وأوضح أن حملة تخفيضات عيد ميلاد جوميا الثامن تتضمن نظام النقاط بحيث يحصل العميل على نقاط مجانية يقوم باستبدالها من الشركة أو مطاعم أو محلات تجارية ، إلى جانب إتاحة نظام التقسيط بدون أى فوائد بالتعاون مع أكبر 5 بنوك فى مصر ، وطرح خصومات فلاش سيل ، علاوة على تفعيل نظام سداد خدمات المرافق العامة عبر منصة جوميا باي للمدفوعات الألكترونية .

وأشار إلى أن جوميا تعتزم التركيز بداية من يوم 26 يونيو على علامة تجارية كل يوم أولها هواوي الصينية ، تليها منتجات دايس، وأريال وأكوافينيا .

من جهته أكد حسين وهدان مدير التخطيط في الشركة أن تكون العام الجاري أكبر حملة لعيد ميلاد جوميا، متوقعًا ضعف عدد زوار العام الماضي

وأشار إلى مشاركة اكثر من 7000 عارض العام الجاري بما يقرب من 200 ألف عرض، ويتم تصفيتها للحصول على أفضل العروض، كما شارك في الحملة أكثر من 20 ماركة محلية وأجنبية لرعاية الحملة.

وقال محمد جميل، رئيس قطاع القنوات البديلة والمدفوعات الرقمية في البنك الأهلي، إن جوميا شريك استراتيجي للبنك الأهلي، لافتًا إلى أن المصرف يستحوذ على 70% حصة سوقية من سوق التجارة الإلكترونية من خلال الشركاء.

وأشار إلى أن البنك يقدم عروض منها التقسيط على 12 شهر بدون فوائد ضمن حملة جوميا، وهناك مجموعة من الحملات سيتم الإعلان عنها تباعًا وكل شهر سيكون هناك خدمة جديدة .

وقالت سارة السكري مدير تطبيق "جوميا باي"، إن المنصة ستوفر عرضا لاستعادة الرصيد بنسبة 100% بحد أقصى 50 جنيهاً عند استخدام التطبيق لأول مرة.

أشارت إلى أن التطبيق يتيح التبرعات لأكثر من 15 جهة ومنظمة خيرية، مثل بيت الزكاة، وجمعية الأورمان، ومستشفى سرطان الطفال ومصر الخير، وغيرها، مؤكدة على أن ذلك يسمح للعملاء بالتبرع للفئات الأكثر احتياجًا المتأثرة بتفشي جائحة كورونا.

وقالت أن الشركة ستوفر التقسيط بدون فوائد من خلال بنوك الأهلي ومصر، وعودة والمشرق، بالإضافة إلى أن كافة حاملي الكروت يمكنهم التقسيط عبر الكروت.

لفتت إلى إتاحة خصومات 10% عند الدفع ببطاقات بنك مصر، وعبر الدفع من خلال فودافن كاش، ومحفظة البنك التجاري الدولي.



