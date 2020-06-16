"شباب الصحفيين" إلى منى مينا: "كفاية كذب وتضليل يا غراب الإخوان"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:40 م
منى مينا
منى مينا
وجهت جبهة شباب الصحفيين، رسالة شديدة اللهجة إلي الدكتورة منى مينا لهجومها المستمر ضد مؤسسات الدولة لصالح الإخوان مستغلة أزمة كورونا التي تجتاح العالم في نشر الأكاذيب وبث الفتن وإطلاق الشائعات.

من جهته، قال هيثم طوالة، رئيس الجبهة، في تصريحات صحفية: "كفى كذبًا وتضليلًا يا غراب الإخوان، نفسنا نفهم من أين تستقى الرفيقة منى مينا الأخبار الغريبة، اللى بتهل بيها كل يوم علينا، يا جماعة حد يشوف حاجة تسلى الأخت منى بدل قعدتها فاضية فى البيت".

وأضاف طوالة: "لو منى مينا فعلًا يهمها أمر البلد والدفاع عن المواطنين ضد فيروس كورونا، فنظن أنها ممكن تتطوع للعمل كدكتورة، فى أي من مستشفيات العزل لممارسة المهنة اللى هى بتقول إنها بتعرف تشتغلها وهى مهنة الطب، بيتهيألنا أن ده أفضل يا دكتورة منى بدل من مهنة النعيق، اللى أنتى مصدعة دماغنا بيه، نظن أن تطوعك ده أشرف حاجة ممكن تختمى بيها حياتك البائسة".

وأوضح رئيس الجبهة أن مسألة تطوع منى مينا للعمل في مستشفيات العزل مسألة محسومة وهي بالرفض لعدم وجود ما يسمى "السبوبة" قائلين: "هى مش بتفهم حاجة غير فى التنظير".

وطالبت الجبهة، من كل الجهات المعنية النظر فى سكوت النقابة عن تنظير منى مينا على الرغم من عدم شغلها لأية مواقع رسمية تتيح لها الهجوم يوميًا على مؤسسات الدولة دون أي صفة، والإعلان عن تخصص الرفيقة منى فى مهنة الطب لكى يعلموا هل يتيح لها تخصصها الفتي فى مسألة فيروس كورونا من عدمه.

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