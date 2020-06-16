هيفاء وهبي تكشف تفاصيل أول جلسة بمحكمة الأسرة ضد مدير أعمالها

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حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، على كشف ما حدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها محمد وزيري مدير أعمالها.



وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصير "تويتر": "بتاريخ 262020 كانت جلسة اثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الأسرة.. حضر المحامين ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولا حتى شهود وقال: عقد الزواج انسرق !".



وأكلمت "وهبي" حديثها قائلة: "القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الأسرة وفجأة محاميه قله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم".



في سياق متصل، كانت نشرت الفنانة هيفاء وهبى تعليقا عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" رسالة موجهة الى مدير اعمالها محمد الوزيرى والذى اتهمته بالنصب عليها.



حيث قالت هيفاء وهبى: "تعب وتقضية سنين بالطيارات بين السما والأرض تفكير وسهر وتصوير ليل ونهار وليالي بلا نوم وعقلبي متل العسل لان هيدا شغلي.



واضافت هيفاء وهبى قائلة: "تجي انت بالاخر تسرق كل هيدا عالجاهز من مجهود مرا ؟ خايف من حكي الناس والصحافة ومش خايف من ربّك؟ مش انا الغلطانة اني أمٌنتلك انت الغلطان لأنك مش قد شرف الأمانة!.

