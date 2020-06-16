عاجل| "االبحوث الفلكية" تُعلن تفاصيل مهمة عن زلزال البحر الأحمر



خط العرض 27.2087° شمالا



خط الطول 34.7044° شرقا



العمق: 10 كم



ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وأعلن، قبل قليل، موقع volcanodiscovery، المتخص في متابعة الخريطة التفاعلية بأحدث الزلازل في جميع أنحاء، عن تعرض البحر الأحمر لهزة أرضية بقوة 5.2 بمقياس ريختير، وعمق 10 كيلومترات بعمق البحر.





ووفقًا للموقع المتخصص في إعلان خرائط الزلازل، فقد شعر سكان البحر الأحمر، والغردقة، والجونة ومكادي، وسفاجا، بالهزة الأرضية، التي امتدت توابعها إلى القاهرة.





وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.وتعتبر الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.