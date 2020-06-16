عاجل| "االبحوث الفلكية" تُعلن تفاصيل مهمة عن زلزال البحر الأحمر

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
أعلنت الشبكة القومية للزلازل، اليوم الثلاثاء، عن هزة أرضية على بعد 86 كم شرق مدينة الغردقة، داخل البحر الأحمر شعر بها سكان عدة مدن بالبحر الأحمر ومدن الصعيد.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن بيانات الهزة الأرضية كانت كالتالي:

القوة 5.2 درجة على مقياس ريختر

خط العرض 27.2087° شمالا

خط الطول 34.7044° شرقا

العمق: 10 كم

ولم يصل للمعهد إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وأعلن، قبل قليل، موقع volcanodiscovery، المتخص في متابعة الخريطة التفاعلية بأحدث الزلازل في جميع أنحاء، عن تعرض البحر الأحمر لهزة أرضية بقوة 5.2 بمقياس ريختير، وعمق 10 كيلومترات بعمق البحر.

ووفقًا للموقع المتخصص في إعلان خرائط الزلازل، فقد شعر سكان البحر الأحمر، والغردقة، والجونة ومكادي، وسفاجا، بالهزة الأرضية، التي امتدت توابعها إلى القاهرة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

وتعتبر الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

زلزال البحر الاحمر زلزال الجونة البحوث الفلكية البحر الأحمر

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

لهذا السبب.. لينا أحمد الفيشاوي تريند جوجل

منذ ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يُخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعة

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعة و 25 دقيقة

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعة

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ ساعتين و 16 دقيقة

خناجر أردوغان المسمومة تمتد إلى مصر وشعبها

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 5 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس الشبكة القومية للزلازل محذرًا: زلزال القطامية له توابع

عاجل.. زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب البحر المتوسط ويشعر به سكان القاهرة

عاجل.. زلزال يضرب القاهرة

محافظة الإسكندرية: لا خسائر أو إصابات جراء الزلزال

أول رد رسمي على حدوث زلزال في مصر غدا

هل تعرضت مصر لزلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية تجيب

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟