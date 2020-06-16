علي الطيب يشارك جمهوره بصورة من كواليس فيلم الحارث

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 06:15 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شارك النجم علي الطيب متابعيه بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" .

وظهر الطيب بالصورة برفقة الفنان أحمد الفيشاوي ، وعلق على الصورة قائلاً : من كواليس فيلم الحارث ، مع فيشو ونصار اتصورنا من غير أستاذ نادر المخرج ، اللي كان بيشرح المشهد لياسمين رئيس وبيلحق النهار ، قريبا بإذن الله.

يُشار أن فيلم "الحارث"بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، علي الطيب، أسماء جلال، عمرو عبد الجليل، ومن إخراج محمد نادر، ويجسد أحمد الفيشاوى خلال الأحداث شخصية صحفي ومتزوج من الفنانة ياسمين رئيس، و تكتشف الزوجة خيانة زوجها وتتحول حياتها إلى الإكتئاب والإدمان، وينتمى الفيلم لنوعية أفلام الإثارة والغموض

يذكر أن آخر عمل قام شارك فيه محمد ممدوح هو فيلم "عيار ناري"، ودارت أحداثه حول جريمة قتل غامضة، وشارك في عمل هذا الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، وياسين المنسترلي، وخالد أبو زيد القفاص، وأسماء أبو اليزيد، وعارفة عبد الرسول وهنا شيحة، وأحمد مالك، وصفاء الطوخي، وسامي مغاوري، ومحمد عبد العظيم، ولاقى الفيلم قبولا كبيرا لدى الجمهور بعد عرضه.

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