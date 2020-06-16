مفاجأة.. موعد عودة فايلر وقيادة تدريبات الأهلي
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:32 م
حسام مجدي
حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باللنادي الأهلي موعد عودته لقيادة تدريبات الأحمر من جديد خلال الفترة القادمة.
وكان فايلر قد غادر مصر يوم الخميس 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.
وستستغرق إجازة فايلر في سويسرا حوالي ١٠ أيام أو أكثر ومن المتوقع أن يعود في نهاية شهر يونيو الجاري لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.
وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.
يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أكد أنه من المتوقع أن يعود فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من 25 يوليو المقبل.