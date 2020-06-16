مفاجأة.. موعد عودة فايلر وقيادة تدريبات الأهلي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:32 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حدد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم باللنادي الأهلي موعد عودته لقيادة تدريبات الأحمر من جديد خلال الفترة القادمة.

وكان فايلر قد غادر مصر يوم الخميس 11 يونيو متجها إلى مسقط رأسه سويسرا لقضاء إجازة صغيرة مع عائلته قبل العودة للتدريبات الجماعية من جديد.

وستستغرق إجازة فايلر في سويسرا حوالي ١٠ أيام أو أكثر ومن المتوقع أن يعود في نهاية شهر يونيو الجاري لقيادة تدريبات الأحمر من جديد بشكل طبيعي.

وسيباشر الجهاز المعاون لفايلر تدريبات اللاعبين من منازلهم خلال الفترة القادمة مثلما كان يحدث في السابق حتى يعود المدرب السويسري من عطلته.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد أكد أنه من المتوقع أن يعود فرق الدوري المصري الممتاز لخوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بداية من 25 يوليو المقبل.

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