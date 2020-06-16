جوارديولا: متحمس لمواجهة أرتيتا ولا أفكر في ريال مدريد حالياً

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:26 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن الفريق انهي استعدادته لمواجهة آرسنال غدًا الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "آمل أن تكونوا وعائلاتكم بخير. من الجيد أن يكون لديكم روتين يومي، الطريقة التي أعيش بها هي نفسها مثل الجميع، لا شيء خاص، إنه وقت صعب لكل الأشخاص الذين فقدوا أفرادًا من عائلاتهم، أو أصدقائهم، لكن لدينا عائلة لنبقى أقوياء نحن ننتظر مثل الجميع".

واشار: "بكل أمانة لا يوجد لديَّ أي تفكير في ريال مدريد أو دوري الأبطال الآن، عادة لا أقوم بالتجهيز أو الإعداد لمباريات بعيدة، وكل ما أفكر فيه الآن هو آرسنال، ثم كيف نتعافى ونلعب ضد بيرنلي أنا متحمس لرؤية ميكيل أرتيتا مرة أخرى إنه أحد أفضل الأشخاص الذين التقيت بهم على الإطلاق".

وأضاف: "المباراة تعتمد على أداء اللاعبين. نحن نعرف بعضنا البعض، وأرتيتا يعرف كل شيء عنا. لقد كان جزءًا مهمًا من نجاحاتنا الأخيرة، وساعدنا على أن نكون على ما نحن عليه، صحة الناس مهمة للغاية، لكن في النهاية القرار هو استئناف الدوري الإنجلزي. سنلعب ونتكيف مع الأمر بأسرع وقت ممكن".

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مانشستر سيتي الدوري الانجليزي ارسنال أرتيتا

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