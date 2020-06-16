رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:25 م
بوابة الفجر
محمد عزام
قاد السعيد رخا، رئيس حي الزهور ببورسعيد، حملة موسعة لكافة الإدارات، اليوم الثلاثاء، للتنبيه علي الأهالي إزالة المخالفات خلال يومين وتوفيق أوضاعهم وفقًا للقانون وبما لا يخالف قرارات الدولة.

والتقى رئيس حي الزهور، بالمواطنين في منطقة المروة وشدد علي أصحاب المخالفات تقنين أوضاعهم بما لا يخالف القانون، مؤكدا علي أنه يتم إتباع نموذج الحديد الدائري بالنسبة للأدوار الأرضية كنموذج يحتذي به بدلا من البناء المخالف الذي يعرض للمساءلة القانونية.

واستمرت حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء بحى الزهور، حيث واصلت الأجهزة التنفيذية، إزالة مبني بدون ترخيص بالقطعة رقم ٧ بمنطقة أرض الجبل واسترداد 410 متر مربع من أراضي أملاك الدولة.

وناشد رئيس حى الزهور، جميع المواطنين بسرعة إزالة المخالفات بأنفسهم وتقديم طلبات التصالح والتكاتف لإعادة الشكل الحضارى لمدينتنا بورسعيد.

آخر مستجدات فيروس كورونا في مصر 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 

رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)
رئيس حي الزهور ببورسعيد يمهل الأهالى يومين لإزالة المخالفات (صور)

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