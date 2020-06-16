اتحاد الكرة: استئناف الدوري قرار دولة ويجب الالتزم به

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن قرار استئناف الدوري الممتاز قرار دولة.

 

وتابع الجنايني، أن تصريحات الوزير بشأن الدوري ليست تدخلًا حكوميًا كما يدعي البعض.

 

وكان اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن فى مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عن استئناف التدريبات للأندية يوم 20 يونيوالجاري على أن تكون هناك فرصة لاستئناف بطولات اتحاد الكرة يوم 25 يوليو القادم.

 

وأكد عمرو الجنايني في الاجتماع الذي عقد اليوم مع ممثلي الأندية، أن استئناف الدوري قرار دولة يجب الالتزام به، كما رفض هجوم بعض الأندية عليه.

 

وواصل: "قرار الحكومة بعودة الدوري ليس تدخلًا منها ففي الظروف الحالية القرار ليس قرار الاتحاد ولكنه قرار دولة وهو ما أكده الفيفا في مخاطباته، حيث أن كل حكومة أدرى بظروفها والحالة الصحية بالبلاد".

أخبار تهمك

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 5 ساعات

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعة

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

خناجر أردوغان المسمومة تمتد إلى مصر وشعبها

منذ أقل من ساعتين

لهذا السبب.. لينا أحمد الفيشاوي تريند جوجل

منذ ساعة

الأهلي يُخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 36 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟