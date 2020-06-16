اتحاد الكرة: استئناف الدوري قرار دولة ويجب الالتزم به

أكد عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، أن قرار استئناف الدوري الممتاز قرار دولة.

وتابع الجنايني، أن تصريحات الوزير بشأن الدوري ليست تدخلًا حكوميًا كما يدعي البعض.

وكان اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أعلن فى مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عن استئناف التدريبات للأندية يوم 20 يونيوالجاري على أن تكون هناك فرصة لاستئناف بطولات اتحاد الكرة يوم 25 يوليو القادم.

وأكد عمرو الجنايني في الاجتماع الذي عقد اليوم مع ممثلي الأندية، أن استئناف الدوري قرار دولة يجب الالتزام به، كما رفض هجوم بعض الأندية عليه.

وواصل: "قرار الحكومة بعودة الدوري ليس تدخلًا منها ففي الظروف الحالية القرار ليس قرار الاتحاد ولكنه قرار دولة وهو ما أكده الفيفا في مخاطباته، حيث أن كل حكومة أدرى بظروفها والحالة الصحية بالبلاد".