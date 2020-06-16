تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من كورونا بالفيوم (صور)

تدشين أول جهاز لفصل بلازما الدم للمتعافين من كورونا بالفيوم (صور)
الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:22 م
ريهام على
دشن اليوم الثلاثاء، أول جهاز لفصل بلازما الدم، للمتعافين من فيروس "كورونا المستجد" بالمركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد الانصاري، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتورة أميمة عباس، مدير مديرية الصحة بالفيوم، والدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة.
حيث أشاد محافظ الفيوم، بجهود وزارة الصحة لتوفير جهاز فصل بلازما الدم داخل المحافظة، والذي بدوره سيسهم في توفير الخدمة لأهالي المحافظة والتيسير عليهم، وعدم انتقالهم خارج المحافظة، لافتًا إلى أن المحافظة وفرت وسائل لنقل المتبرعين قبل وبعد التبرع من جميع المراكز، وذلك بالتنسيق بين المحافظة، والمركز الإٌقليمي لنقل الدم بالفيوم.
وأشار إلى أن المحافظة بدأت في التواصل مع المتعافين من فيروس كورونا المستجد على البلاد، لقاعدة البيانات بالتنسيق مع مديرية الصحة، لافتًا انه يتم إجراء فحص طبي شامل قبل التبرع للإطمئنان على الحالة العامة للمتبرع ومدى انطباق الشروط الصحية للتبرع، مؤكدًا على تدريب العاملين بالمركز على أعمال استخدام الجهاز.
وأضاف "الأنصاري" خلال حديثه، أن عملية التبرع بالدم هي عملية إنسانية نبيلة، أجرها عند الله"، مشيرًا أن الفرق الطبية بالمركز مدربة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن التبرع يخضع للشروط الصحية الأمنه.
وخلال الجولة، استمع محافظ الفيوم، لعدد من المترددين على بنك الدم، حيث طلبت والدة مريضة بتوفير (factor) دم غير موجود بالمركز، وقام المحافظ بالتنسيق مع المركز القومي لخدمات نقل الدم بالجيزة لتوفيره فورًا.
ودعا المحافظ، جميع المتعافين من فيروس كورونا بالتبرع بالبلازما لاستخدامها كأجسام مضادة لعلاج المصابين لتقوية المناعة والمساعدة في العلاج لأهلنا، مشيرًا الى توفير جميع الإمكانيات لبنك الدم لسحب البلازما، مؤكدًا أن سحبها يتم بطريقة سهلة وبتقنيات أمنة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا