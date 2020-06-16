بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

أعلن موقع volcanodiscovery، المتخص في متابعة الخريطة التفاعلية بأحدث الزلازل في جميع أنحاء، عن تعرض البحر الأحمر لهزة أرضية بقوة 5.2 بمقياس ريختير، وعمق 10 كيلومترات بعمق البحر.





ووفقًا للموقع المتخصص في إعلان خرائط الزلازل، فقد شعر سكان البحر الأحمر، والغردقة، والجونة ومكادي، وسفاجا، بالهزة الأرضية، التي امتدت توابعها إلى القاهرة.





ونشر مستخدمو التواصل الاجتماعي قبل قليل، تدوينات أكدوا خلالها شعورهم بهزة أرضية، بمناطق متفرقة، في مصر.





ولم تعلن حتى الأن أي جهة رسمية، عن الزلزال، وتوابعه.





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أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

أشاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالموقف المصري في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات فيه، اتسمت بكثير من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة، متمنيًا التوفيق للمفاوض المصري والسوداني، قائلًا: "ندعمهما، ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي". وأوضح أن هناك قرارًا وزاريًا اتُخذ في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد نهاية مايو الماضي، وجه الانتقاد واللوم إلى الجانب الإثيوبي، لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به، والجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهم المائي ضد تركيا.

كان وزير الخارجية سامح شكري، أكد في تصريحات أمس الاثنين، أن تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة، سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخري، وذلك خلال ندوة الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة، التى نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.







