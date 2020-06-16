الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. وعظمى القاهرة تسجل ارتفاعا كبيرا

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:20 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، الموافق 16 يونيو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة، وحار على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

طقس الأربعاء ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء، وتنشط على مناطق من شمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة.

الوصف الفني لخرائط الطقس

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما تتأثر باقي الأنحاء بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمي 39 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمي 28 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 26 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمي 42 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمي 43 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمي 43 درجة والصغرى 30 درجة، وسانت كاترين العظمي 32 درجة والصغرى 18 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء وذروة ارتفاع الحرارة والطقس السيئ تكون يوم الأربعاء.

ويرجع السبب في ارتفاع الحرارة غدًا الأربعاء إلى تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، وفقا لما أكدته وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وعن عودة الحرارة لمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، أكدت إيمان شاكر، أنه مع بداية يوم الخميس المقبل ستنخفض درجات الحرارة وتسجل 33 درجة على القاهرة.

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. وعظمى القاهرة تسجل ارتفاعا كبيرا
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. وعظمى القاهرة تسجل ارتفاعا كبيرا

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس الأربعاء ذروة ارتفاع الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس غد حالة الجو بيان بحالة الجو الفجر الصغري

أخبار تهمك

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية

منذ حوالي 6 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

منذ ساعة

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 5 ساعات

خناجر أردوغان المسمومة تمتد إلى مصر وشعبها

منذ أقل من ساعتين

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُخطط لضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. موعد عودة فايلر وقيادة تدريبات الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ ساعة و 26 دقيقة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بقوة 5.2.. زلزال يضرب 5 مدن مصرية (التفاصيل الكاملة)

منذ أقل من ساعة

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ ساعتين و 17 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأرصاد تُصدر بيانا بشأن طقس الغد

شبورة وأمطار ببعض المناطق.. تطورات جديدة في طقس الغد

الأرصاد: الموجة الحارة انتهت قبل ما تبدأ.. وهذا ما سيحدث (فيديو)

بسبب كورونا.. الأرصاد الجوية تناشد المواطنين بعدم تشغيل التكييفات هذا العام (فيديو)

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية.. وتؤكد: أيام ويحل فصل الصيف (فيديو)

شبورة ونشاطا للرياح.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الغد

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| زلزال شديد يضرب السواحل المصرية

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟