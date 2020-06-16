فزع بين مواطنى الغردقة وسفاجا بعد الشعور بهزة أرضية قوية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:12 م
ارشيفية
ارشيفية
محمد طه
تعرضت مدينتا الغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، منذ قليل، لهزة أرضية قوية امتدت لثوان، لدرجة فزع منها المواطنون وانتابهم خوفا أن تكون لها توابع.

هذا وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض المنشورات التي تؤكد بوجود هزه أرضيه قوية، ولم يصدر مركز التنبؤ بالزلازل حتى الآن أي بيان حول الهزة أو قوتها أو مركزها، أو وجود تبعات من عدمه.

وكان أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن شعورهم بهزة أرضية منذ قليل، في مناطق محافظات البحر الأحمر، والقاهرة الكبري.

ولم تعقب أي جهة مسئولة حتى الآن، على ما تم تداوله، في حين ‏تناقلت بعض الحسابات المعنية بمتابعة حالة الطقس أن زلزال بقوة 5.3 ريختر وعمق 10km، ضرب سواحل البحر الأحمر.

أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

أشاد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، بالموقف المصري في التعامل مع قضية سد النهضة الإثيوبي.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الإدارة المصرية لملف سد النهضة والمفاوضات فيه، اتسمت بكثير من الحكمة والتعقل، لكن مع الأسف تعنت الجانب الإثيوبي ومماطلته أوصلنا لهذه النقطة، متمنيًا التوفيق للمفاوض المصري والسوداني، قائلًا: "ندعمهما، ونأمل أن ينتهي الأمر على خير من خلال التفاوض السياسي".

وأوضح أن هناك قرارًا وزاريًا اتُخذ في مجلس وزراء الخارجية الذي عقد نهاية مايو الماضي، وجه الانتقاد واللوم إلى الجانب الإثيوبي، لأنه لم يلتزم بالمسار التفاوضي الذي كان يجب أن يلتزم به، والجامعة العربية تقف بجوار مصر مثلما يمكن لها أن تقف مع كل من العراق وسوريا في نزاعهم المائي ضد تركيا.

كان وزير الخارجية سامح شكري، أكد في تصريحات أمس الاثنين، أن تعنت إثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة، سيضطر الجانب المصري لاتخاذ خيارات أخري، وذلك خلال ندوة الدبلوماسية المصرية التعامل مع التحديات الراهنة، التى نظمها مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي.

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