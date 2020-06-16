أية مدني: دعم اللجنة الأولمبية المصرية سر تواجدي الإداري على المستوى الدولي

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أعربت أية مدني بطلة مصر السابقة للخماسي الحديث ورئيسة لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية عن شكرها وتقديرها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب والذي منح لجنة اللاعبين دور مهم ومفعل داخل اللجنة الأولمبية. 

قالت أية مدني ، في السابق لجنة اللاعبين لم يكن لها دور ولكن مع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الحالي أصبح للجنة اللاعبين دور ولها نشاط وهو خطوة مهمة للغاية بمشاركة اللاعبين وأن تكون تجاربهم في الرياضة محل إهتمام لإعداد أجيال للمستقبل. 

أوضحت أية مدني ، مساهمة مجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب والدعم الذي وجدته منذ تنصيبي رئيسه للجنة اللاعبين كان له دور كبير في إنطلاقة دولية بالتواجد كعضو في لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية رغم أن إختيار أعضاء لجنة اللاعبين في اللجنة الأولمبية الدولية يكون من ألعاب أخرى غير الخماسي الحديث ولكن دور اللجنة الأولمبية المصرية ودعمي بجانب تاريخي في البطولات كان له دور في التواجد كعضو في لجنة اللاعبين الدولية. 

 أضافت أية مدني ، دعم اللجنة الأولمبية المصرية كان له دور في تواجدي كعضو في لجنة لتطوير باللجنة الأولمبية الدولية وأيضا عضو في اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الملاكمة الدولي حتى أولمبياد طوكيو والمساهمة في برامج مهمة من أجل تطوير الرياضة على المستوى المحلي الإقليمي والدولي. 

أشارت أية مدني ، التواجد الدولي مهم للغاية وأن يكون لمصر ممثل في لجان مهمة في المناصب الدولية واللجنة الأولمبية الدولية أمر مهم للغاية وفي نفس الوقت يكون صعب للغاية تحقيقه ويحتاج إلى علاقات قوية وتواصل دولي كبير بجانب إسم اللاعب وتاريخه الدولي في اللعبة التي يمارسها ، ووجدت هذا الدعم والإتصالات الدولية من اللجنة الأولمبية المصرية التي دعمت بقوة وساعدت حتى أحصل على هذه المناصب ويصبح لمصر ممثل يعبر عنها دوليا في أهم التجمعات الإدارية. 

ختمت أية مدني ، أتمنى أن أكون سفيرة لمصر على قدر المسئولية وأحافظ لمصر على هذا التواجد الدولي وهذه مسئولية كبيرة وهناك تواصل مستمر مع اللجنة الأولمبية المصرية والمهندس هشام حطب حتى نكون على خط واحد بما فيه مصلحة مصر والرياضة المصرية التي تتقدم بخطى ثابته سواء على مستوى النتائج أو المستوى الإداري.

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