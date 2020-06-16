غدًا.. صدور قرار ترقية وتسكين المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه من المقرر أن يصدر الجهاز قرار تسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غدا.

وقال رئيس الجهاز إنه من المقرر أيضا أن يطلق الجهاز التطبيق الإليكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجاري.

جدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر في 20 يونيو من العام الماضي القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ونص على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2016/11/2 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.

أخبار تهمك

صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا

منذ حوالي 18 ساعة

وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يُخطط لضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 18 دقيقة

رئيس البرلمان رافضا مطالب إقالة الحكومة: "لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة"

منذ أقل من ساعة

صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

خناجر أردوغان المسمومة تمتد إلى مصر وشعبها

منذ ساعة و 14 دقيقة

اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

منذ حوالي 5 ساعات

عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا"

منذ أقل من ساعتين

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

منذ حوالي 7 ساعات

خدمة "درايف ثرو" لمسحات كورونا.. النتيجة في ساعات وتجنبك الزحام

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل| هزة أرضية تضرب المحافظات المصرية

منذ أقل من نصف ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:55 م

عاجل| هزة أرضية تضرب المحافظات المصرية

عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة

03:18 م

عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب

12:27 م

عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا

10:58 ص

عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا

10:10 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مافيا كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من عالم الأوغاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ماذا قدم السيسى للمصريين فى 6 سنوات؟