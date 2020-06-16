غدًا.. صدور قرار ترقية وتسكين المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه من المقرر أن يصدر الجهاز قرار تسكين وترقية الموظفين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 غدا.





وقال رئيس الجهاز إنه من المقرر أيضا أن يطلق الجهاز التطبيق الإليكتروني الذي يمكن الموظف من معرفة مدى أحقيته في التسكين والترقية قبل نهاية الشهر الجاري.





جدير بالذكر أن رئيس الجهاز أصدر في 20 يونيو من العام الماضي القرار رقم 65 لسنة 2019 بشأن تسكين وترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ونص على أن يحدد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقا للوضع في 2016/11/2 استنادا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية مع احتفاظه بالأقدمية في المستوى الوظيفي بعد التسكين وتقع المسئولية كاملة على عاتق المسئولين بالوحدة.



