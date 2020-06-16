عبدربه يشيد بقرار عودة الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، ان قرار عودة النشاط الرياضي من جديد بعد فترة توقف دامت لثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، هو قرار صلئب للغاية. 

وقال عبد في حواره لقناة صدى البلد: "قرار استئتاف مسابقة الدوري خاص بالدولة، أرى أنه سليم جدا، وهناك وقت كاف أمام الأندية لتجهيز اللاعبين".

وأشار: "فترة التوقف كانت طويلة، لكن كل لاعب كان يتدرب بشكل خاص، وقرار العودة في صالح اللاعبين، لكن الأهم هو التوعية وتطبيق الاجراءات الاحترازية".

الجدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أعلن عودة منافسات الدوري الممتاز بدءً من يوم 25 من شهر يوليو المقبل بعد أن توقف قرابة الـ3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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