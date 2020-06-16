عاجل| هزة أرضية تضرب المحافظات المصرية

أكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، عن شعورهم بهزة أرضية منذ قليل، في مناطق محافظات البحر الأحمر، والقاهرة الكبري.





ولم تعقب أي جهة مسئولة حتى الأن، على ما تم تداوله، في حين ‏تناقلت بعض الحسابات المعنية بمتابعة حالة الطقسس أن زلزال بقوة 5.3 ريختر وعمق 10km، ضرب سواحل البحر الأحمر.





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