خطة أرسنال لخطف نجم أتلتيكو مدريد

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:59 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن خطة فريق أرسنال لضم صفقة من العيار الثقيل، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويسعى الجانرز للتعاقد مع النجم الغاني توماس بارتي، والذي يعد من أفضل لاعبي الليجا في الفترة الأخيرة.

 

ويعمل أرسنال على إغراء بارتي بالحصول على راتب أسبوعي يضاهي 3 أضعاف راتبه مع ناديه الحالي أتلتيكو مدريد الإسباني، من أجل الرحيل.

 

وذكرت صحيفة صن الإنجليزية، أن عرض آرسنال هو 3 أضعاف راتبه الحالي مع أتلتيكو مدريد، مما يعني أنه سيحصل على 195 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع مع آرسنال.

 

يذكر أن والد اللاعب قد أثار تكهنات بأنه يمكن أن ينضم إلى "المدفعجية"، بعد أن ذكر أن ابنه يجري محادثات مع فريق ميكيل أرتيتا، حيث قال: "اتصلت بابني بعد سماع الشائعات، وقال لي أن الشائعات صحيحة".

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