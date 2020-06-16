محافظات وجه قبلي محافظات مصرع اثنين فى حادث تصادم بطريق وادى الريان في الفيوم الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:49 م ريهام على Advertisements مصرع اثنين فى حادث تصادم بطريق وادى الريان في الفيوم مصرع اثنين فى حادث تصادم بطريق وادى الريان في الفيوم أخبار تهمك عاجل| هزة أرضية تضرب المحافظات المصرية منذ نصف ساعة بشرى سارة لطلاب الصف الثالث الثانوي بشأن امتحان اللغة العربية منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يُخطط لضم نجم بيراميدز منذ ساعة و 20 دقيقة وزيرة التضامن تعلن موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات منذ حوالي 3 ساعات رئيس البرلمان رافضا مطالب إقالة الحكومة: "لا يمكن تغيير القائد أثناء المعركة" منذ أقل من ساعة عمرو أديب يكشف تفاصيل جديدة عن فيديو تعذيب العمال المصريين بليبيا منذ حوالي 7 ساعات عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى مجلس الأهلي منذ حوالي 20 ساعة اللجنة العلمية لكورونا تكشف سبب ارتفاع أعداد الوفيات منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. قرارات حاسمة من رئيس الوزراء لمحاصرة كورونا منذ حوالي 6 ساعات صدمة قوية لجماهير ريال مدريد بشأن إصابة نجم الفريق منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. تشريعية البرلمان ترفض رفع الحصانة عن هذا النائب منذ حوالي 5 ساعات خناجر أردوغان المسمومة تمتد إلى مصر وشعبها منذ ساعة و 16 دقيقة عميد "بحوث النيل" يكشف تطورات خطيرة في أزمة سد النهضة.. وألاعيب "أديس أبابا" منذ أقل من ساعتين أديب يكشف معلومات جديدة عن واقعة تعذيب مصريين في ليبيا منذ حوالي 19 ساعة عاجل.. أول رد من الجامعة العربية بعد تعثر مفاوضات سد النهضة منذ ساعتين و 7 دقيقة صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر منذ أقل من ساعة