شيماء سيف تهنئ بيومي فؤاد بعيد ميلاده

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حرصت الفنانة شيماء سيف، على تهنئة الفنان بيومي فؤاد بمناسبة عيد ميلاده الـ 55، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



حيث قامت "سيف" بنشر صورة لـ بيومي فؤاد وكتبت عليها قائلة:" عيد ميلاد سعيد".



وتعد آخر أعمال بيومي فؤاد مسلسل "رجالة البيت"، وتدور أحداثه في إطار كوميدي منفصل متصل يجمع مشاهد وأحداث مختلفة تدور حو بومبا وتيمون والذي يجسدهما النجمين أكرم حسني وأحمد فهمي وبمشاركة النجم بيومي فؤاد.



شارك في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، كلًا من أحمد فهمي وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى.

