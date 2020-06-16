بالأصفر .. عبير صبري تتألق عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:52 م
عبير صبري
عبير صبري
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها بصورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة وسط الأشجار بإطلالة صيفية مرتدية فستان طويل باللون الأصفر .

ولم تعلق عبير علي الصورة بشئ ، وسرعان ما تفاعل الكثير من محبيها وتعددت التعليقات حيث كتبت أحد متابعيها جميلة جدا ولما بشوفك في اليرامج بحس إنك طيبة وصريحة وأضاف أخر يا حلوة الحلوين وتابع أخر بسم الله ما شاء الله قمر.

يذكر أن عبير صبري، شاركت في السباق الرمضاني 2020 بمسلسل "خيانة عهد" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وقام ببطولته الفنانة يسرا وحلا شيحة وهنادي مهنى وخالد انور وسلوى عثمان.
بالأصفر .. عبير صبري تتألق عبر إنستجرام

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