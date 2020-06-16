متى يحتاج المريض للعزل المنزلي؟.. رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة القاهرة يوضح (فيديو)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:40 م
رقية جمال
ناشد الدكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة القاهرة، كل مواطن يخرج من منزله أن يتعامل مع جميع المتواجدين بالشارع على انهم مُصابي كورونا، وعند عودته لمنزله يتعامل على انه مُصاب بكورونا.

وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عيادة ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن ارتداء الكمامة أصبح ملزم للمواطنين للحد من انتشار كورونا، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يشعر بارتفاع بسيط في درجات الحرارة، مع تكسير في العظام، وآلم في الحلق وزكام يعتبر نفسه مُصاب بكورنا ويقوم بعزل نفسه منزليًا، مع تناول علاج للأعراض التي يعاني منها لحين إجراء التحاليل التي تؤكد إصابته بالفيروس من عدمه.

وأكد رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة القاهرة، أنه شاهد إصابات بين الاطفال والشباب والنساء والرجال وكبار السن، ولم تعد الإصابة قاصرة على فئة بعينها.



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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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