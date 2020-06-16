متى يحتاج المريض للعزل المنزلي؟.. رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة القاهرة يوضح (فيديو)

ناشد الدكتور أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة القاهرة، كل مواطن يخرج من منزله أن يتعامل مع جميع المتواجدين بالشارع على انهم مُصابي كورونا، وعند عودته لمنزله يتعامل على انه مُصاب بكورونا.





وأضاف "عبد الفتاح"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "عيادة ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أن ارتداء الكمامة أصبح ملزم للمواطنين للحد من انتشار كورونا، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يشعر بارتفاع بسيط في درجات الحرارة، مع تكسير في العظام، وآلم في الحلق وزكام يعتبر نفسه مُصاب بكورنا ويقوم بعزل نفسه منزليًا، مع تناول علاج للأعراض التي يعاني منها لحين إجراء التحاليل التي تؤكد إصابته بالفيروس من عدمه.





وأكد رئيس قسم الأنف والأذن بجامعة القاهرة، أنه شاهد إصابات بين الاطفال والشباب والنساء والرجال وكبار السن، ولم تعد الإصابة قاصرة على فئة بعينها.







