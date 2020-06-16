شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار منطقة خدمات الزائرين في قصر البارون إمبان والمقرر افتتاحه قريبًا، حيث تأكد الوزير من أن منطقة الخدمات السياحية يتم فيها تطبيق شروط التباعد الاجتماعي واشتراطات السلامة الصحية المعتمدة.

جاء ذلك خلال جولة الوزير صباح اليوم والتي شهدتها سفيرة دولة بلجيكا في القاهرة سيبيل دي كارتييه كما رافق الوزير خلال جولته أيضًا الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

ومنطقة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين موجودة في حدائق القصر وحول المساحات المكشوفة المحيطة به وتضم عربة بطراز مستوحى من الطابع التاريخى للقصر وتحترم البيئة المحيطة به، وتقدم العربة المشروبات والمأكولات الخفيفة للزائرين. 

كما يوجد كافتيريا ومطعم ذات طراز مميز يحترم البيئة الأثرية للقصر لتقديم تجربة مميزة للزائرين حيث تعكس الخدمات ومقدميها الأجواء التاريخية لبدايات القرن العشرين مثل زي العاملين بالطراز القديم والتي توحى بالفترة الزمنية للقصر. 

والجدير بالذكر أن قصر البارون مسجل بعداد الآثار الإسلامية ويتبع منطقة آثار شرق القاهرة، وهو قصر تم بناؤه على طراز العمارة الهندية، أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر". 


شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)
شاهد.. مطعم وكافيتريا لخدمة الزوار في قصر البارون (صور)

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مصر قصر البارون حجر صحى بلجيكا الفجر السياحة والاثار الباروزن

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