صحيفة سويسرية تفجر مفاجأة نارية بشأن فايلر

فجرت صحيفة"Nau" السويسرية، مفاجأة نارية، بعدما أشارت إلى اقتراب رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي من تولي المهمة الفنية لأحد الأندية في الدوري السويسري.

وذكرت الصحيفة السويسرية، أن فايلر سيحسم موقفه في الفترة المقبلة من الاستمرار مع الأهلي خاصة وأن عقده ينتهي في30 يونيو، والدوري المصري سيستأنف في 25 يوليو.

وتابعت الصحيفة، أن فايلر أمام فرصة رائعة للعودة إلى أوروبا من أجل تدريب جراسهوبرز المنافس في دوري الدرجة الثانية في سويسرا والذي ينافس على الصعود.

ونجح فايلر مع الأهلي في تصدر بطولة الدوري هذا الموسم بالفوز في 16 مباراة والتعادل في مباراة، وما زال ينافس في دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.





وكان مسئولو الأهلي قد أعلنوا منذ أيام عن توصلهم لاتفاق مع فايلر لتجديد عقده مع الفريق، ولكن لم يتم حتى الآن التجيد بشكل رسمي.