قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على عدد من الصور من داخل قصر البارون، والتي تم التقاطها أثناء الجولة التفقدية صباح اليوم للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

وتفقد الوزير العربات والبوابات الإلكترونية للقصر، ونظام التأمين الإلكتروني ونظم الإضاءة الخاصة بالعرض، وأعمال تجهيز شاشات العرض المالتيميديا culturama. والتي تعرض صورًا وأفلام وثائقية عن أعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت. 

كما تعرض الشاشات أيضا صور للبارون إمبان نفسه وشريكه نوبار باشا، والمهندس الفرنسي ألكسندر مارسيل الذي قام بتصميم القصر، إضافة إلى تفقد أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة التي تم عرضها بحديقة القصر بعد ترميمها، والسيارات القديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي التي تم وضعها بالحديقة لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

والقصر يتضمن معرض لمجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

الجدير بالذكر أن جولة الوزير صباح اليوم شهدتها، سفيرة دولة بلجيكا في القاهرة السفيرة سيبيل دي كارتييه والتي حرصت على التواجد، لتعلقها بالقصر على المستوي الشخصي والرسمي حيث أن البارون إمبان بلجيكي الأصل، وأعربت السفيرة عن سعادتها بأعمال مشروع ترميم وتطوير القصر وتمنت أن يتم افتتاح القصر قبل انتهاء مدة منصبها كسفيرة لبلادها في القاهرة في منتصف شهر يوليو.

كما رافق الوزير خلال جولته أيضًا الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وإيمان زيدان مساعد الوزير للاستثمار وتنمية الموارد المالية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، ومؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 398 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12329 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 13732 حالة، من ضمنهم الـ 12329 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1691 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 97 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 46289 حالة من ضمنهم 12329 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1672 حالة وفاة.


قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)
قبيل افتتاحه.. نوادر قصر البارون من الداخل (صور)

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