الأندية القطرية تنهي المرحلة الأولى لفحوصات كورونا تمهيداً لعودة الدوري

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:24 م
بوابة الفجر
وكالات
أجرت أندية دوري نجوم قطر لكرة القدم، المرحلة الأولى من فحوص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا للبروتوكول المعتمد من رابطة المسابقة، في إطار خطة العودة للتدريبات استعدادا لاستئناف منافسات الموسم.

وذكرت مؤسسة دوري نجوم قطر، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم الثلاثاء، أن نادي العربي كان آخر الأندية التي خضعت للفحوص، وذلك في إطار المرحلة الأولى.

وأضافت أن لاعبي الفريق وجهازه الفني أجروا الفحوصات اللازمة قبل عودتهم إلى منازلهم تحت قواعد العزل الذاتي، وذلك حتى ظهور نتائج الفحص.

وتوقفت منافسات دوري نجوم قطر منذ شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات الوباء العالمي.

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