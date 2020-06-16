صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:12 م
ريال مدريد وبايرن ميونيخ
ريال مدريد وبايرن ميونيخ
أميرة شعبان

يسعى نادي ريال مدريد الإسباني إلى التعاقد مع أحد نجوم فريق بايرن ميونيخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الملكي.

وقالت  صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن النادي الملكي يسعى  إلى ضم لوكاس هيرنانديز الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت إلى أن الميرنجي كان يأمل في ضم اللاعب أثناء تواجده مع أتلتيكو مدريد، إلا أن الأخير رفض بيع نجمه المفضل إلى الجار اللدود.

وتابعت الصحفية الإسبانية، أن العلاقة بين ريال مدريد وبايرن مُتقلبة، لكن النادي الألماني مستعد للتفاوض مع الميرنجي، مقابل حصوله على خدمات الظهير المغربي أشرف حكيمي المعار إلى بوروسيا دورتموند.

وأكدت الصحيفة أن مشكلة حكيمي مع الملكى أنه يطلب ضمان مقعد أساسي عند العودة إلى ملعب "سانتياجو برنابيو"، وهذا مستحيل فى ظل وجود كارفاخال.

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لوكاس هيرنانديز ريال مدريد ‏بايرن ميونيخ أشرف حكيمي

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