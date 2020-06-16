نور اللبنانية تخضع لجلسة تصوير جديدة

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:49 م
نور
نور
فايقة محمد عادل
خضعت الفنانة نور اللبنانية، لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العالمية، وظهرت خلال الجلسة مرتدية:"فستانًا قط باللون الأسود واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج هادئ".

وتفاعل الكثير مع الصورة وعلقت نور قائلة : كن أصيلا بلا خوف .

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "البرنس" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ورحاب الجمل وسلوى عثمان وريم سامي ودنيا عبد العزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.

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