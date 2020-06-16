خناجر أردوغان المسمومة تمتد إلى مصر وشعبها

امتدت خناجر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المسمومة، إلى مصر وشعبها، ليلفت أنظار العالم ضد مصر حتى تتغاضى الدول عن جرائمه النكراء، وكان أبرزها ضربه بكل بشاعة وحماقة للمدنيين العُزَّل فى شمال سوريا.

ويطمع الرئيس التركي، في احتلال المنطقة والسيطرة على كل ما فيها من آبار النفط، حيث يواصل عدوانه "اللفظى" على مصر.

ويحلم أردوغان، بعودة الإمبراطورية العثمانية ليكون ملكًا لها، آويًا لفلول الإخوان ليكونوا أبواقَا إعلامية ضالة كاذبة تخدم نظامه وتدافع عن الديكتاتورية التى ينتهجها.

ويواصل أردوغان الهجوم على أبطال القوات المسلحة والشرطة خنجرًا مسمومًا يحاولون به اختراق أجساد المصريين لقتل وطنيتهم وتماسكهم ووقوفهم خلف جيشهم العظيم وشرطتهم الباسلة.