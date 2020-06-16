قفزة بمؤشرات البورصة الأمريكية بالمستهل مع الزيادة القياسية لمبيعات التجزئة

قفزت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء بعد زيادة قياسية في مبيعات التجزئة لشهر مايو أحيت الآمال في انتعاش اقتصادي سريع بعد الجائحة، في حين تعززت الثقة أيضا ببيانات تظهر تراجع معدلات الوفاة بمرض كوفيد-19 في التجارب على عقار ستيرويدي نوعي.





وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 563.52 نقطة بما يعادل 2.19 بالمئة ليفتح على 26326.68 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 64.41 نقطة أو 2.10 بالمئة مسجلا 3131 نقطة، في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 223.76 نقطة أو 2.30 بالمئة إلى 9949.78 نقطة.